From: KPFK 90.7 FM Community Radio -Local Station Board Outreach Committee

Hey KPFK Listeners – We Want to Hear From YOU –This is an invitation to connect with your Non-Commercial and Listener Supported Radio’s Virtual Town Hall Event, scheduled for 1PM, Saturday, Nov. 21, 2020.

– We Want to Hear From YOU – The Town Hall will be via virtual platform through a FreeConferenceCall & Video. We seek the widest possible participation from our listening signal area and beyond…

This “TOWN HALL” is so we can hear what YOU think.

We’re always telling you what we think on our radio programs, so now it’s time for you to tell us what YOU think about the station, the programs, the music, the website and what area (s) YOU would make it better.

KPFK is YOUR station .. you support it, you listen to it (and thank you !!)

Now tell us what you want to hear, what you like, what you don’t like.

There’s no wrong opinion – your opinion is your opinion.

What are your favorite programs, what times of day do you listen, and or what you want to hear, not currently on the programming Grid, etc…

ASK AWAY ..

Meet your broadcasters, fellow listeners, and have some fun!!

Send us your questions!! or a topic you want to discuss!!

Many of the best ideas KPFK has had come from you the listeners. Mail to: kpfk907outreach@gmail.com Info at: https://www.facebook.com/kpfkoutreach/

Even just to say hi !!

We look forward to seeing/hearing and connecting with you Nov 21,1PM (PST). Details for the connection and platform will be promoted over the airwaves of KPFK and other platforms. Connect via Call or Video: Call: (US) (319) 527-2778, Access Code: 839176#. International numbers: https://fccdl.in/i/kpfkoutreachvirtualtownhall Online meeting ID: kpfkoutreachvirtualtownhall

Video:Join the online meeting: https://join.freeconferencecall.com/kpfkoutreachvirtualtownhall

For the Freeconfreencecall.com App for your devise: http://www.freeconferencecall.com/downloads

Or at the App Store…

Let’s connect KPFK is planning some changes, and would like your input…

Your annual membership of just $25.00 is our lifeline http://www.KPFK.org. We must guard against Corporate takeovers!

Thanks again

DESDE: KPFK 90.7 FM Community Radio -Local Station Board Outreach Committee.

Hola, oyentes de KPFK – Queremos oír de USTED – Esta es una invitación al Evento de Ayuntamiento Virtual (Town Hall) de su Radio Comunitaria, No Comercial, y apoyado por su audiencia, programado para la 1:00 PM, Sábado 21 de Noviembre de 2020 .

¡Primero, gracias por escucharnos y apoyarnos aquí en KPFK!

Patrocinado por la Junta de la Estación Local de KPFK – Comité de Alcance.

– Queremos oír de Ti/USTED – El Town Hall será a través de una plataforma virtual de una conferencia telefónica / video gratis. Buscamos la mayor participación posible de nuestra área de señales de escucha.

Vamos a tener este “AYUNTAMIENTO” para poder escuchar que piensas.

Siempre te decimos lo que pensamos en nuestros programas de radio, así que ahora es el momento para TÚ expresión sobre la estación, los programas, la música, el sitio web y qué áreas TÚ mejorarías. KPFK es TU estación … la apoyas, la escuchas (¡y gracias!)

Ahora díganos lo que quieres escuchar, lo que le gusta, lo que no le gusta.

No hay una opinión equivocada, tu opinión es tu opinión.

¿Cuáles son tus programas favoritos, a qué horas del día escuchas y qué quieres escuchar, que no esté actualmente en la parrilla de programación, campañas continuas de fondos, etc.? PREGUNTA …

Muchas de las mejores ideas que KPFK ha tenido provienen de ustedes, los oyentes, envíenos un correo electrónico a: mailto:kpfk907outreach@gmail.com¡¡ https://www.facebook.com/kpfkoutreach/ Incluso solo para decir hola!!

Esperamos verte / escucharte y comunicarnos contigo el 21 de Nov., 1:00 PM (PST). Para participar en el Town Hall: Llama (US): (319) 527-2778, Access Code: 839176#. Internacional numeros: https://fccdl.in/i/kpfkoutreachvirtualtownhall

Marca el Online meeting ID: kpfkoutreachvirtualtownhall Para el Video: Join the online meeting: https://join.freeconferencecall.com/kpfkoutreachvirtualtownhall

· Para obtener ayuda adicional para conectarse a la reunión, envíe un mensaje de texto con “Llámame” al número de marcación anterior y se te llamará a la conferencia. Se pueden aplicar tarifas por mensajes y datos. Los participantes pueden hacer clic en reunión en línea, dos opciones: vista web o probar la aplicación. Para descargar la aplicación en su dispositivo y poder conectarse, vaya a la App Store, busque el icono de El App para Freeconferencecall.com aquí: http://www.freeconferencecall.com/downloads

· O en el APP Store.

Promoción será anunciado sobre la emisora de KPFK 90.7 FM. Nuestro primer virtual Town Hall… Sera divertido … Podras tomarte tu bebida favorita con nosotros. Hablemos …

KPFK planea algunos cambios de planificación y le gustaría tu opinión.

Tu membresía anual de solo $ 25.00 es nuestro salvavida. http://www.KPFK.org. ¡Debemos protegernos contra adquisiciones corporativas! Gracias de nuevo